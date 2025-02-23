Большинство вопросов представителей СМИ касалась риторики Соединенных Штатов Америки в отношении Украины. Об этом рассказала ведущая 24 Канала Екатерина Соляр, отметив, что также Владимир Зеленский ответил на вопрос о взаимодействии Киева и Вашингтона.

Важно Соглашение с США, отношения с Трампом и условия мира: все, что заявил Зеленский на пресс-конференции

Зеленский ответил, в обмен на что ушел бы с должности

Соляр сказала, что президент Украины, отвечая на вопрос об отношениях с США, был сдержанным.

Соответственно можем сделать выводы, что переговоры продолжаются и еще не все потеряно,

– подчеркнула она.

Также журналисты подняли вопрос о возможности Украины защищать себя в случае, если США прекратят помощь.

По словам Зеленского, если это произойдет, мы потеряем 20% от общей поддержки нашей страны. Это будет неприятным фактором, но однозначно отсутствие американской помощи не остановит Украину.

Вопрос о выборах звучали в начале пресс-конференции и в конце.

Президент пошутил, если Соединенные Штаты или наши партнеры хотят видеть на посту президента другого человека, то он может уйти в обмен на мир, а еще лучше – на наше вступление в НАТО,

– рассказала ведущая.

Кроме того, Зеленский добавил, что Россия хочет видеть выборы в Украине, а США поддерживают эту риторику. Однако нельзя говорить, что об этом уже якобы договорились за спиной Киева.

Конституция Украины, как отметил президент, не позволяет проводить выборы здесь и сейчас. Соответственно, сначала должна быть остановка активной фазы войны, затем подписание документов, по которым Россия гарантирует больше не нападать, репарации и уже дальше тогда может идти речь о выборах в Украине и их проведение должно состояться должным образом.

Ведущая сказала, что ее вопрос к главе государства касался Курской области. Однако ответ президента был довольно коротким. И это, по ее мнению, означает, что вопрос операции в Курской области сейчас на повестке дня и о нем особо не говорят.

Она подчеркнула, что спросила о Курской области, потому что в России верят в то, что якобы могут вернуть ее военным путем и не хотят говорить о ней, как об разменной монете.

Именно поэтому остается актуальными вопросы: на что мы готовы обменять Курскую область? Насколько она ценна для России и хочет ли она ее забирать? Если не хочет, то что нам с ней делать – вписывать в расходы в государственный бюджет на следующий год, или возвращать под контроль Украины, потому что когда-то Курщина тоже была частью нашей страны,

– подчеркнула Екатерина Соляр.

Она добавила, что Владимир Путин очень любит исторические аналогии, вспоминать о Рюриковичах, и поэтому уместно вспомнить и об украинском прошлом Курщины.

К слову, президент Украины также отметил во время пресс-конференции, что 24 февраля 2025 года, в третью годовщину начала войны России против нашей страны, может стать переломным моментом. В этот день, по его словам, в Киев прибудут 24 комиссара ЕС и очень важные союзники. Также будут присутствовать 13 лидеров стран-партнеров.