Президент Украины объяснил, что 24 февраля 2025 года может стать переломным моментом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента на пресс-конференции.

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Переломный момент войны

Президент Украины Владимир Зеленский также объяснил, почему именно эта дата может стать переломной в ходе полномасштабного вторжения.

У нас будет руководство ЕС в Киеве, 24 комиссара ЕС и очень важные партнеры,

– отметил он.

Также в Украине будут присутствовать 13 лидеров стран-партнеров.

Зеленский также сказал, что 24 февраля он предложит, чтобы лидеры стран-партнеров нашего государства в ближайшие дни встретились в одной из столиц Европы и обсудили, какой формат гарантий безопасности может быть для Украины.

Обсудят также стратегию действий на ближайшие недели.

Также Зеленский поблагодарил за то, что об Украине не забывают и продолжают поддерживать.