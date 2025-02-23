Александр Сырский отметил, что Россия не отказалась от замысла полной оккупации Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Планы России останутся планами

На сегодня, российская армия пытается оттеснить украинские войска и выйти на административные границы восточных и южных областей.

Сейчас они хотят выйти на админграницы, но даже после трех лет войны эти планы остаются нереализованными,

– подчеркнул Сырский.

По его словам. несмотря на то, что враг не отказывается от своих планов, благодаря сопротивлению украинских военных они остаются лишь на бумаге. Именно то, что украинские военные продолжают сдерживать наступление россиян и не дает им объявить о "победе".

Наши воины делают все возможное, чтобы отстоять независимость Украины и вернуть все территории под свой контроль.