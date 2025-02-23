Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Зеленский высказался об отношениях с Трампом

Во время пресс-конференции журналист поинтересовался у президента Украины относительно его взаимоотношений с лидером США.

Мои взаимоотношения с Трампом не были никогда настолько хорошими,

– сказал Зеленский.

Журналист спросил у президента, "можете ли как-то улучшить это?"

"Я думаю, что мы имеем наши страны. Наши страны имеют стратегические взаимоотношения, мы являемся партнерами. Я думаю, что мы не имеем права как президенты терять партнерские взаимоотношения между нашими странами", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно поэтому для него важна поддержка президента и поддержка Сената и Конгресса и двух партий. "Прежде всего поддержка вашего народа, я рассчитываю на это и благодарен, что мы имеем эту поддержку", – резюмировал лидер Украины.

Напомним, что во время пресс-конференции Зеленский откровенно объяснил, как отреагировал на слова Трампа о "диктаторе". Зеленский отметил, что не назвал бы слова Трампа в свой адрес комплиментом.

"Но для чего обижаться. На слово "диктатор" обижался бы тот, кто действительно диктатор. А так, ну что же сделаешь. Будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем, просто не интересно", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что для него важнее всего, что о нем думают украинцы.