Был удар по Львову, но ПВО сработала: 4 ракеты попали в цель

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий вышел на брифинг после ракетных обстрелов города. Он отметил, что четыре вражеские ракеты все-таки попали в авиаремонтный завод, остальные обезвредили с помощью ПВО.

Во время брифинга Максим Козицкий поблагодарил ВСУ, а также тому, что в городе сработала воздушная тревога. Также глава Львовской ОВА рассказал, откуда враг запустил ракеты, передает 24 канал.

Читайте также По району Львовского аэропорта оккупанты выпустили 6 крылатых ракет

Четыре вражеские ракеты попали в авиаремонтный завод

Воздушная оборона сработала. Вооруженные Силы Украины, огромное им спасибо, сработали. Частично ракеты, выпущенные снова из акватории Черного моря, были сбиты. Четыре из них попали, как вы уже теперь знаете, в авиаремонтный завод,

– отметил он.

Смотрите видео брифинга Львовской ОВА по взрывам во Львове:

Максим Козицкий отметил, что российские войска ударили не просто по Львову. А по гуманитарному хабу, в котором находятся 200 тысяч переселенцев. Среди них, отметил он, есть и те, кто непосредственно спасался от военной агрессии со стороны России.

Удар врага по городу Львову – очередное доказательство того, что они не воюют с украинским войском. Воюют с населением, детьми, женщинами, переселенцами. В них нет ничего святого,

– подчеркнул Козицкий.

Напомним, что около 7 утра во Львове прогремели несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что российские ракеты попали в помещение авиаремонтного завода.

Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 18 марта – смотрите видео: