"Был звонок": как оккупанты хотели принудить главу Донетчины к сотрудничеству
Россияне во время полномасштабного вторжения прибегали к разным провокациям, чтобы заставить местные власти Украины пойти на "сотрудничество". Исключением не стала и подконтрольная Донетчина.
Оккупанты звонили по телефону руководителю Донецкой облгосадминистрации и по совместительству военно-гражданской администрации. Речь идет о Павле Кириленко.
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Запугивали и угрожали людьми
Российские захватчики пытались убедить главу Донецкой области в том, чтобы он пошел с ними на сотрудничество. Именно это было целью телефонного звонка на 2 день полномасштабной войны России против Украины.
Звонок был 25 (февраль – 24 канал): "Конкретный разговор",
– вспомнил он.
Кириленко отметил, что даже не стал разговаривать с россиянами, как только услышал их говор и уже понял, кто именно ему звонит по телефону. "Говор этот. Я говорю: "Ой, я по вашему говору уже все понял" и положил трубку", – вспомнил глава Донецкой ОВА.
Однако россияне не оставили идею о том, чтобы "убедить" главу Донетчины. Были даже прямые угрозы, но уже в сообщениях.
"Потом пришла "СМС": "Я полковник такой-то, я вам рекомендую пойти на сотрудничество. От этого зависит безопасность и жизнь ваша и ваших людей". Контакт заблокирован, работаем дальше", – констатировал Кириленко.
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