Была больница и не стало: российская пропаганда показала последствия своих зверств в Мариуполе

Российская пропаганда в очередной раз пробила дно. На одном из каналов продемонстрировали сюжет о мариупольской больнице, которую сами же оккупанты и разрушили.

Российские пропагандисты сняли позорный сюжет на развалинах больницы. Еще больше цинизма прибавила риторика автора.

Заметьте Подоляк заявил, что пропагандисты несут такую ​​же ответственность за зверства, как и военные

"Была больница и нет"

Риторика пропагандиста-автора сюжета пробила дно. Он решил показать сайт больницы. Который, к его удивлению до сих пор существует, а руины назвал "привычными для Украины".

На это остро отреагировали в Мариупольском городском совете. Там подчеркнули, что росСМИ "превзошли нацистского пропагандиста Геббельса".

Геббельсу такое и не снилось. Российские пропагандисты продолжают цинично фиксировать преступления своей армии. Уверенные в собственной безнаказанности, они без совести лгут об истинной причине разрушений и гражданских смертей в Мариуполе,

– заявили в горсовете.

Также там отметили, что до прихода оккупантов город был красивым и успешным, но захватчики фактически уничтожили его.