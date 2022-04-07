Російські пропагандисти зняли ганебний сюжет на руїнах лікарні. Ще більше цинізму додала риторика автора.

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"Була лікарня і нема"

Риторика пропагандиста-автора сюжету пробила дно. Він вирішив показати сайт лікарні. який, на його здивування досі існує, а руїни назвав "звичними для України".

На це гостро відреагували у Маріупольській міській раді. Там наголосили, що росЗМІ "перевершили нацистського пропагандиста Геббельса.

Гебельсу таке і не снилося. Російські пропагандисти продовжують цинічно фіксувати злочини своєї ж армії. Впевнені у власній безкарності вони без совісті брешуть про справжню причину руйнувань та смертей цивільних в Маріуполі,

– заявили у міськраді.

Також там відзначили, що до приходу окупантів місто було красивим і успішним, та загарбники фактично знищили його.

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