Російські пропагандисти зняли ганебний сюжет на руїнах лікарні. Ще більше цинізму додала риторика автора.
Зауважте Подоляк заявив, що пропагандисти несуть таку ж відповідальність за звірства, як і військові
"Була лікарня і нема"
Риторика пропагандиста-автора сюжету пробила дно. Він вирішив показати сайт лікарні. який, на його здивування досі існує, а руїни назвав "звичними для України".
На це гостро відреагували у Маріупольській міській раді. Там наголосили, що росЗМІ "перевершили нацистського пропагандиста Геббельса.
Гебельсу таке і не снилося. Російські пропагандисти продовжують цинічно фіксувати злочини своєї ж армії. Впевнені у власній безкарності вони без совісті брешуть про справжню причину руйнувань та смертей цивільних в Маріуполі,
– заявили у міськраді.
Також там відзначили, що до приходу окупантів місто було красивим і успішним, та загарбники фактично знищили його.
Цікаво – Лукашенко визнав війну в Україні та хоче на переговори: дивіться відео