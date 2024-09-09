Сырский ответил, была ли уже возможность завершить эту войну

Миф о непобедимости России удалось развенчать в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину в 2022 году. Вытеснение врага из Киевской области стало показательным.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский в интервью CNN.

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В то же время, когда журналисты спросили у Сырского, была ли у Украины возможность закончить войну, Сырский сказал, что ему трудно ответить однозначно.

"Трудно ответить на этот вопрос. Это была возможность отбросить врага, (речь об отражении наступления на Киев) возможность сломать миф о непобедимости российской армии", – сказал главком ВСУ.

Как Украине удалось вытеснить врага из Киева

И объяснил, что несмотря на то, что в Киеве было сосредоточено немного военных частей и большинство этих войск были сводными частями, куда входили курсанты, военные из учебных частей и учебных центров.

Однако, по словам Сырского, их грамотное и продуманное использование, в частности, маневрирование, применение максимальных возможностей артиллерии, огневых танков, показало, что даже небольшими силами и правильной тактикой можно достичь побед, как малых, так и больших.

И главное, всегда нужно искать центр тяжести – самое слабое место в обороне врага. Именно так произошло под Киевом, а также под Харьковом, когда, казалось бы, на пике наступления противника его точечная атака привела к разрушению его же обороны, что существенно повлияло на дальнейший ход войны,

– подчеркнул Сырский.

К слову, относительно будущих планов Украины завершить войну, Сырский отметил, что поставки вооружения и техники позволили бы быстрее поставить на вооружение наши новые бригады, которые уже сформированы и формируются. Это повлияло бы на общий уровень украинских возможностей.