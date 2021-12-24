Была лишь одна попытка в этом году установить контакт, – Ермак о звонках Путину

Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что на его вызовы ждут и готовы ответить.

Глава ОП Ермак рассказал, что в 2021 году была лишь одна попытка установить контакт с Владимиром Путиным. Однако разговор все-таки не состоялся.

Заметьте У него психологическая травма, – Ткаченко о заявлении Путина, что Украину придумал Ленин

Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что на его вызовы ждут и готовы ответить. Была лишь одна попытка в этом году установить контакт,

– заявил Ермак.

Глава ОП заметил, что уже не помнит, почему разговор не состоялся.

Ермак о разговоре с Козаком

Глава ОП отметил, что он разговаривал с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком "неделю назад".

Кроме того, новый разговор уже запланирован. По словам Ермака, они обсуждают то, что происходит в ТКГ, и инициативы Украины.

Инициативы Украины в ТКГ

Ермак отметил, что Украина представила в ТКГ 3 очень важные инициативы.

Возвращение к режиму прекращения огня.

Вопрос двух КПВВ – "Счастье" и "Золотое". С украинской стороны они давно уже готовы и сделаны на очень высоком европейском уровне.

Третье – обмен пленных. Украинская сторона в очередной раз передала в ТКГ списки людей на освобождение. Речь идет об около 100 человек.

В ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе

В Минобороны рассказали, что во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились и дальше соблюдать соглашение о режиме тишины на Донбассе.

Формально договоренности действуют еще с 27 июля 2020 года. В то же время российские боевики регулярно нарушают режим тишины. В частности, используя запрещенное оружие.

Ультиматум не сработал, Путин готовится к войне – смотрите в Теории заговора: