Была лишь одна попытка в этом году установить контакт, – Ермак о звонках Путину
Источник:"Фокус"
Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что на его вызовы ждут и готовы ответить.
Глава ОП Ермак рассказал, что в 2021 году была лишь одна попытка установить контакт с Владимиром Путиным. Однако разговор все-таки не состоялся.
Заметьте У него психологическая травма, – Ткаченко о заявлении Путина, что Украину придумал Ленин
Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что на его вызовы ждут и готовы ответить. Была лишь одна попытка в этом году установить контакт,
– заявил Ермак.
Глава ОП заметил, что уже не помнит, почему разговор не состоялся.
Ермак о разговоре с Козаком
Глава ОП отметил, что он разговаривал с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком "неделю назад".
Кроме того, новый разговор уже запланирован. По словам Ермака, они обсуждают то, что происходит в ТКГ, и инициативы Украины.
Инициативы Украины в ТКГ
Ермак отметил, что Украина представила в ТКГ 3 очень важные инициативы.
- Возвращение к режиму прекращения огня.
- Вопрос двух КПВВ – "Счастье" и "Золотое". С украинской стороны они давно уже готовы и сделаны на очень высоком европейском уровне.
- Третье – обмен пленных. Украинская сторона в очередной раз передала в ТКГ списки людей на освобождение. Речь идет об около 100 человек.
В ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе
- В Минобороны рассказали, что во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились и дальше соблюдать соглашение о режиме тишины на Донбассе.
- Формально договоренности действуют еще с 27 июля 2020 года. В то же время российские боевики регулярно нарушают режим тишины. В частности, используя запрещенное оружие.
Ультиматум не сработал, Путин готовится к войне – смотрите в Теории заговора: