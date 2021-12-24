Глава ОП Єрмак розповів, що у 2021 році була лише одна спроба встановити контакт з Володимиром Путіним. Однак розмова таки не відбулася.

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Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінки чекають і готові відповісти. Була лише одна спроба цього року встановити контакт,

– заявив Єрмак.

Глава ОП зауважив, що вже не пам'ятає, чому розмова не відбулася.

Єрмак про розмову з Козаком

Глава ОП зауважив, що він розмовляв з заступником голови адміністрації російського президента Дмитром Козаком "тиждень тому".

Окрім того, нова розмова вже запланована. За словами Єрмака, вони обговорюють те, що відбувається у ТКГ, та ініціативи України.

Ініціативи України у ТКГ

Єрмак зауважив, що Україна представила у ТКГ 3 дуже важливі ініціативи.

Повернення до режиму припинення вогню.

Питання двох КПВВ – "Щастя" та "Золоте". З українського боку вони давно вже готові та зроблені на дуже високому європейському рівні.

Третє – обмін полонених. Українська сторона вчергове передала у ТКГ списки людей на визволення. Мовиться про близько 100 людей.

У ТКГ домовилися про припинення вогню на Донбасі

У Міноборони розповіли, що під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились й далі дотримуватися угоди про режим тиші на Донбасі.

Формально домовленості діють ще з 27 липня 2020 року. Водночас російські бойовики регулярно порушують режим тиші. Зокрема, використовуючи заборонену зброю.

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