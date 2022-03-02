Была мощная звуковая волна: видео из помещения камер хранения на Железнодорожном вокзале

2 марта 2022 , 21:43
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Источник:

Суспільне

Укрзализныця подтвердила авиационный удар российскими военными по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве.

Снаряд ударил возле отеля Ibis. Информация о травмированных или раненых уточняется.

Внимание В Киеве возле  вокзала раздался мощный взрыв: прилетела ракета

 Сусрпільне опубликовало видео из помещения камер хранения на Железнодорожном вокзале – была звуковая волна, треснули некоторые окна.

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Автор: Анастасія Лукашевська