Была мощная звуковая волна: видео из помещения камер хранения на Железнодорожном вокзале
2 марта 2022 , 21:43Читати новину українською
Источник:Суспільне
Укрзализныця подтвердила авиационный удар российскими военными по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве.
Снаряд ударил возле отеля Ibis. Информация о травмированных или раненых уточняется.
Внимание В Киеве возле вокзала раздался мощный взрыв: прилетела ракета
Сусрпільне опубликовало видео из помещения камер хранения на Железнодорожном вокзале – была звуковая волна, треснули некоторые окна.
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