Была в оппозиции к российским властям: детали о журналистке, погибшей в Киеве после обстрела

В Киеве в результате обстрела погибла российская журналистка Оксана Баулина. Она легально находилась в Украине.

Оксана Баулина погибла в результате минометного удара российских захватчиков по Киеву.

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Журналистка документировала результаты обстрела на территории торгового центра, который оккупанты обстреляли ранее.

Вместе с журналисткой погиб еще один гражданин Украины. Также ранение получил еще один человек.

Оксана Баулина находилась на территории Украины легально. Эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В Украину приехала, чтобы документировать все преступления России", – заявил Геращенко.

Оксана Баулина работала для издания The Insider. До этого она работала в структурах политика Алексея Навального – на ютуб-канале "Навальный LIVE" и Фонде борьбы с коррупцией. После запрета ФБК и признания его экстремистской организацией в России в июне 2021 года она уехала из страны.

Тело погибшей журналистки будет передано в Латвию, где проживают ее родители.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту убийства двух человек по статье 155 УКУ – умышленное убийство.