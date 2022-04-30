"Была приветлива и вежлива": эксклюзивные подробности визита Анджелины Джоли во Львов

Украинская журналистка стала очевидцем тайного визита Анджелины Джоли в Украину. Майя Пидгорецкая сняла американскую звезду на видео, и ролик сразу стал вирусным в сети.

Подробности визита Джоли кофейни во Львове.

Как рассказала сама автор видео Майя Пидгорецкая в эксклюзивном комментарии 24 канала, встреча с Анджелиной Джоли в одном из львовских кафе стала для нее абсолютной неожиданностью.

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Никакой информации о приезде звезды Голливуда в Украину не было. "Я смотрела в телефон. Поднимаю глаза, а передо мной – Анджелина Джоли", – подчеркнула Подгорецкая.

Анджелина была очень приветлива, вежлива. Она здоровалась с посетителями заведения,

– отметила журналистка.

По словам автора видео, Анджелина Джоли была с охранниками. Однако некоторые посетители никак не отреагировали на приход всемирно известной актрисы, они просто продолжали есть и смотреть в телефоны.

Буквально через несколько минут звезда покинула заведение, охранники провели Анджелину Джоли в автомобиль, и они вместе уехали, как рассказала очевидица событий.

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Зачем Анджелина Джоли приехала в Украину

Подгорецкая отметила, что визит в Украину, в частности во Львов, Анджелина Джоли совершила совершенно просто, без пафоса. "Украинцы понимают, что нас просто поддерживают, а не пиарятся", – добавила она.

Цель ее визита – приехать и показать реальную проблему. Нам это на пользу в любом случае. Как украинка – я очень благодарна Анджелине Джоли. Это очень важно. Думаю, Россия нам позавидовала,

– подчеркнула Подгорецкая.

В то же время, как напомнила журналистка, Анджелина Джоли – это не просто Голливудская звезда, а уже многие годы Посол доброй воли в ООН. Кроме того, Джоли занимается детьми во всем мире.

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Что известно о визите Джоли Украины

Заметим, что после посещения кафе в Сыховском районе Анджелина Джоли посетила железнодорожный вокзал во Львове. Там она встретилась с людьми, вынужденными эвакуироваться из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.

Во время пребывания на вокзале во Львове объявили об угрозе ракетного удара. Звезда Голливуда вместе с другими людьми была вынуждена перейти в укрытие.