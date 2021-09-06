Была в розыске за грабеж и насилие: что известно о бабушке умершего в Черкассах мальчика
Источник:ТСН
Бабушка умершего 7-летнего мальчика из Черкасс была фигуранткой сразу 4 уголовных производств. Ей инкриминировали разбой и грабеж.
Сейчас горе-бабушке вручили подозрение из-за оставления ребенка в опасности. Женщину взяли под стражу на 60 суток.
Заметьте Пытки ребенка в Черкассах: 7-летний мальчик умер так и не выходя из комы
Подозреваемая – не родная бабушка умершего ребенка. Мальчик – сын ее невестки от первого брака.
Горе-бабушка уже находилась в розыске. Истцом по тому делу был ее сосед. Мужчина постоянно конфликтовал с семьей из-за их собак и общего двора. Сосед даже установил "на границе" своей территории забор и камеры наблюдения.
В то же время женщина их вроде бы испортила.
Антисоциальное лицо, имеющее склонность к нарушению прав других людей, нанесению им материального, морального и иного вреда,
– рассказал сосед.
Он подчеркнул, что подозреваемая неоднократно травила на него своих собак.
Женщина организовала нелегальный питомник
- Горе-бабушка организовала в своем дворе нелегальный питомник с 20 собаками.
- Однажды 4 среднеазиатские овчарки чуть не загрызли женщину, которая шла на работу через парк. Если бы не охранник парка, спасший женщину, все могло бы закончиться трагедией.
Трагедия в Черкассах: главное
- В Черкассах 5 сентября умер 7-летний Андрюша. Более недели он боролся за жизнь.
- В больницу мальчика доставила скорая в крайне тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали признаки мозговой комы третьей степени. Кроме того, у малыша не было обоих ушей и нижней губы.
- Ребенка могли пытать.
- В то же время бабушка рассказала, что мальчик вроде бы просто упал с кучи кирпича.
- В то же время женщине объявили о подозрении. Ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.