Была возможность спасти ситуацию, – Рябошапка о реформе судов

Высший совет правосудия 13 сентября не смог избрать представителей в Этический совет. Из-за этого судебная реформа Владимира Зеленского оказалась под угрозой.

Об этом экс-генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он сказал, что Офис Президента мог подыграть судьям, которые выступили против реформы.

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"Они не отпустили ситуацию, а подыграли. Я бы сказал хуже – была возможность спасти ситуацию. Я на тот момент коммуницировал и с Евросоюзом, и с американскими коллегами, и с Высшим советом правосудия. Докладывал ситуацию президенту", – рассказал Рябошапка.

Кто повлиял на Зеленского

Бывший генпрокурор отметил, что у президента было общее совещание с парламентским комитетом, представителем Конституционного Суда Украины, Офисом Президента и Ириной Венедиктовой. По словам Рябошапки, на совещании убеждали президента, что международники – это плохо и неконституционно.

Доказывали, что Конституционный Суд эту реформу все равно разрушит, а у Украины нет другого варианта, поэтому надо идти другим путем.

Интервью Руслана Рябошапки программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала

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