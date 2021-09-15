Была возможность спасти ситуацию, – Рябошапка о реформе судов
Источник:24 канал
Высший совет правосудия 13 сентября не смог избрать представителей в Этический совет. Из-за этого судебная реформа Владимира Зеленского оказалась под угрозой.
Об этом экс-генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он сказал, что Офис Президента мог подыграть судьям, которые выступили против реформы.
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"Они не отпустили ситуацию, а подыграли. Я бы сказал хуже – была возможность спасти ситуацию. Я на тот момент коммуницировал и с Евросоюзом, и с американскими коллегами, и с Высшим советом правосудия. Докладывал ситуацию президенту", – рассказал Рябошапка.
Кто повлиял на Зеленского
Бывший генпрокурор отметил, что у президента было общее совещание с парламентским комитетом, представителем Конституционного Суда Украины, Офисом Президента и Ириной Венедиктовой. По словам Рябошапки, на совещании убеждали президента, что международники – это плохо и неконституционно.
Доказывали, что Конституционный Суд эту реформу все равно разрушит, а у Украины нет другого варианта, поэтому надо идти другим путем.
Интервью Руслана Рябошапки программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала
Что известно о блокировании судебной реформы
- Совет судей 13 сентября заблокировал судебную реформу. Судьи не смогли избрать 3 членов этического совета. Этот орган должен оценивать на добропорядочность членов и кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.
- Претендентами в Этический совет были 4 кандидата, но 2 из них перед конкурсом отказались от участия.
- Участие принимали 26 членов Совета судей, однако 16 из них не поддерживали кандидатов – голосовали "против всех".