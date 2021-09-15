Про це ексгенпрокурор Руслан Рябошапка розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він сказав, що Офіс Президента міг підіграти суддям, які виступили проти реформи.

До теми Зірвали реформу Зеленського: судді віддаляють Україну від ЄС і НАТО

"Вони не відпустили ситуацію, а підіграли. Я б сказав гірше – була можливість врятувати ситуацію. Я на той момент комунікував і з Євросоюзом, і з американськими колегами, і з Вищою радою правосуддя. Доповідав ситуацію президентові", – розповів Рябошапка.

Хто вплинув на Зеленського

Колишній генпрокурор зазначив, що у президента була загальна нарада з парламентським комітетом, представником Конституційного суду України, Офісом Президента та Іриною Венедіктовою. За словами Рябошапки, на нараді переконували президента, що міжнародники – це погано й неконституційно.

Доводили, що Конституційний Суд цю реформу все одно зруйнує, а в України немає іншого варіанту, тому треба рухатися іншим шляхом.

Інтерв'ю Руслана Рябошапки програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу

Що відомо про блокування судової реформи