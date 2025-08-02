Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

Смотрите также Разоблачение коррупции при закупке БПЛА и РЭБ: все, что известно о скандальном деле

Что сказал Зеленский о скандале с дронами 2 августа?

Президент напомнил, что антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии Украины.

К сожалению, это были махинации на закупках РЭБ и FPV. Абсолютно аморальные. Должна быть полная и справедливая ответственность за это. Я поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу – за такие разоблачения. Я хочу поблагодарить за командную работу. Есть все возможности в НАБУ и САП, чтобы работать эффективно. Мы рассчитываем на справедливые приговоры,

– написал Зеленский.

Кроме директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, президенту доложил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Уже в Нацгвардии продолжается служебное расследование. Ожидаю серьезных результатов. По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений", – сказал Зеленский после разговора с главой МВД.

Добавим, что Кабмин предлагает Зеленскому уволить Сергея Гайдая, который фигурирует в коррупционном деле. Ранее чиновник возглавлял Луганскую ОВА, теперь работает на Западе Украины.