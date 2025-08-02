Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Що сказав Зеленський про скандал з дронами 2 серпня?

Президент нагадав, що антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України.

На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це. Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки,

– написав Зеленський.

Окрім директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка, президентові доповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень", – сказав Зеленський після розмови з главою МВС.

Додамо, що Кабмін пропонує Зеленському звільнити Сергія Гайдая, який фігурує у корупційній справі. Раніше чиновник очолював Луганську ОВА, тепер працює на Заході України.