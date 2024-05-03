Были детальные доклады по ПВО и РЭБ в Хмельницкой области, – Зеленский

Владимир Зеленский посетил Хмельницкий. Президент Украины рассказал детали своего визита и результаты работы.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем телеграм-канале.

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Зеленский в Хмельницком

В пятницу, 3 мая, президент Украины прибыл в Хмельницкий.

День посвящен ситуации в области – вопросы безопасности, защита региона, все, что касается вклада Хмельницкой области в оборону всего нашего государства,

– поделился украинский лидер.

Зеленский рассказал, что были детальные доклады по ПВО и РЭБ в области – на ключевых объектах. Кроме этого, обсудили безопасность Хмельницкой атомной станции, целом потенциал энергетики в регионе и восстановление тех объектов, которые были повреждены российскими ударами.

Также украинский лидер рассказал о принятом кадровом решении. Собственно, он назначил сегодня главу областной администрации Сергея Тюрина.

Кроме этого, состоялась презентация в области экономической платформы "Сделано в Украине". Президент имел возможность пообщаться и поблагодарить предпринимателей региона, всем, кто сохраняет рабочие места и обеспечивает экономическую основу для нашего государства.

Также гарант поделился, что сегодня отдельно встретился с украинскими пограничниками – ребятами и девушками – курсантами Академии государственной пограничной службы Украины, которые, как отметил президент, учатся быть сильными, чтобы государство наше становилось сильнее.

Учатся здесь, в Хмельницком. А также были лицеисты. Я хочу поблагодарить всех преподавателей Академии за профессионализм, командному составу Пограничной службы, командующему, генерал-лейтенанту Сергею Дейнеку, министру внутренних дел Игорю Клименко – за поддержку и каждому нашему воину-пограничнику – за то, что все украинцы могут быть уверены в вашей верности Украине,

– подчеркнул он.

Зеленский поделился, что начал этот день посещением военного госпиталя и благодарностью врачам, медицинским сестрам и братьям, всем, кто помогает спасать наших воинов после ранений и обеспечивает реабилитацию.

Президент подчеркнул, что самое важное – это все делать на своем уровне так, чтобы Украина могла достичь нужных результатов. Он поблагодарил всех, кто воюет ради нашего государства, всем, кто работает, чтобы, как отметил Зеленский, мы выстояли. Также поблагодарил всех, кто помогает. Отдельно также поблагодарил Хмельницком за этот день.