"Были для нас ангелами": как украинский спецназ спас в Кабуле афганцев и их семьи

В конце августа в захваченном талибами Кабуле прогремел ряд мощных взрывов, организованных террористами ИГИЛ. В результате терактов более 100 человек погибли и 150 пострадали.

Столицу Афганистана охватила паника, местные жители и иностранные граждане старались как можно быстрее покинуть зону опасности. Среди них были и 19 афганских переводчиков, работавших с канадцами.

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Следовательно, 19 граждан Афганистана и члены их семей находились в Кабуле и пытались эвакуироваться из страны. Правительство Канады предложило их принять и разместить, но только если они смогут добраться до аэропорта.

Никто не был готов за ними выйти в город. Афганцы просили американских, канадских, катарских военных – все боялись. Особенно после ряда терактов.

Украинский спецназ спас афганцев

Тогда переводчики обратились к украинцам. Спецназ ГУР пешком вышел в город, дошел до рынка, встретил афганцев с их семьями на двух автомобилях и провел до аэропорта. Оттуда наш самолет вывез их в Пакистан.

Граждане Афганистана были в восторге и не переставали благодарить украинских военнослужащих.

Джавед Хакмаль, 33-летний отец четырех детей, который два года работал с канадским спецназом в Кандагаре, отметил, что пытался договориться, чтобы его вместе с семьей кто-то довел до аэропорта.

Мы спросили американцев, канадцев, катарцев – всех и решения не было. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами. Они сделали необычайную работу. У них большие сердца,

– сказал он.

"Украинская операция была успешной там, где другие провалились, потому что украинские военные перебросили в город спецназовцев пешком, чтобы провести спасательные операции", – говорится в статье.

"Эвакуированные заявили, что были ошеломлены тем, что украинские войска пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы", – добавили журналисты The Globe and Mail.

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