Были под влиянием России, – Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бучу, где российская армия совершила с мирным населением нечеловеческие зверства. Он пригласил европейских лидеров посмотреть на этот ужас и активнее противодействовать России.

Некоторые европейские лидеры не отличаются активной позицией относительно преступлений России против Украины. Они боятся назвать россиян преступниками и прекратить с ними любое сотрудничество.

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Приглашение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бучу, где русская армия совершила то, что невозможно назвать даже зверством. Он пригласил Ангелу Меркель, Николя Саркози и некоторых других европейских лидеров посмотреть на преступления оккупантов и выйти из-под влияния нелюдей.

"Мы знаем эту историю, когда в Бухаресте говорили об "открытых дверях" в НАТО для Украины, и от некоторых лидеров, в том числе и Меркель, зависело, будет ли Украина в НАТО. То, что мы сейчас видим – это игра в "поддавки" с Россией, предоставление ей возможности закрепиться. Я их приглашаю в Бучу посмотреть, во что превращается такое заигрывание", – сказал Зеленский.

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