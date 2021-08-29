Были проблемы с законом: что известно о бабушке искалеченного мальчика из Черкасс

Бабушку мальчика из Черкасс, который во время пребывания у нее тяжело пострадал, несколько раз объявляли в розыск. Вероятно, она могла быть связана с грабежом, совмещенным с насилием.

СМИ, ссылаясь на собственные источники, пишут, что за 51-летней женщиной тянется длинный криминальный шлейф. Утверждают, что ее зовут Виктория Лясова.

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Женщина якобы фигурирует в нескольких делах

Приемная бабушка вроде бы является фигуранткой нескольких дел. Местные жители рассказали, что она много лет избегала ответственности.

С 2013 по 2015 год открыли 4 уголовных производства, где фигурировали Лясовы. Местные жалуются на собак, которых разводила семья. Животные якобы неоднократно нападали на соседей.

Что известно о нападениях собак

Утверждают, что в 2015 году 4 среднеазиатские овчарки Лясовых покусали маму маленького ребенка, которая шла на работу через парк. Алабаи якобы набросились на нее, но женщину спас охранник парка. После этого ей пришлось делать операцию.

Перед этим собаки покусали соседа Лясовых. Суд оштрафовал владельцев и постановил конфисковать воспитанников, однако исполнительная служба не могла это сделать.

Бабушку объявляли в розыск

По информации издания, Лясову несколько раз объявляли в розыск. В 2017 году якобы из-за умышленного причинения легкого телесного повреждения.

В 2019 году суд Черкасс постановил объявить в розыск женщину из-за вероятного грабежа, совмещенного с насилием. В Едином реестре судебных решений есть информация, что в сентябре 2020 суд удовлетворил ходатайство адвоката пострадавшего от Лясовой человека. То есть позволили задержать обвиняемую, чтобы рассмотреть уголовное производство.

Решение было последним в деле. Вероятно, женщину так и "не нашли". Однако соседи уверяют, что потом еще не раз звонили в полицию.

Реакции на наши слова не было,

– сказал сосед семьи.

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