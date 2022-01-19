Было 22 правнука: в Испании умер самый старый мужчина в мире

19 января 2022 , 15:01
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Источник:

Xinhua

В испанском городе Леон умер самый старый мужчина в мире. Сантьяго де ла Фуэнте прожил 112 лет.

В сентябре 2021 года его признали самым старым мужчиной в мире представители Книги рекордов Гиннеса. Он умер 18 января на северо-западе Испании в собственном доме.

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Что известно о самом старом  мужчине в мире

Сантьяго де ла Фуэнте родился 12 февраля 1909 года. В следующем месяце (12 февраля 2022 года) ему исполнилось бы 113 лет. При жизни у мужчины было:

  • 8 детей;
  • 14 внуков;
  • 22 правнука.

Мужчина пережил пандемию испанского гриппа, начавшуюся в 1918 году. В 13 лет он уже начал работать на обувной фабрике.

Обратите внимание! Во время пандемии COVID-19 Сантьяго де ла Фуэнте стал первым вакцинированным  жителем в Леоне.

Самые старые люди в мире: главное

 

Автор: Тетяна Сукач