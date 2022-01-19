У вересні 2021 року його визнали найстаршим чоловіком у світі представники Книги рекордів Гіннеса. Він помер 18 січня на північному заході Іспанії у власному помешканні.
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Що відомо про найстарішого чоловіка у світі
Сантьяго де ла Фуенте народився 12 лютого 1909 року. Наступного місяця (12 лютого 2022 року) йому б виповнилось 113 років. За життя чоловік мав:
- 8 дітей;
- 14 внуків;
- 22 правнуків.
Чоловік пережив пандемію іспанського грипу, що розпочалася у 1918 році. У 13 років він вже почав працювати на взуттєвій фабриці.
Найстаріші люди у світі: головне
- Найбільшу кількість довгожителів реєструють саме в Японії. Там середня тривалість життя становить 83 роки.
- 117-річна Кане Танака є найстарішою жінкою у світі, а тепер і найстарішою жителькою Японії за всю історію.
- Управління соціального забезпечення у Чехії вирішили фінансово підтримувати довгожителів.