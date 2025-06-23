Глава государства напомнил, что Москва много орала после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. В Кремле кричали о "нарушениях международного права", передает 24 Канал.

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Намеренно били по обычным домам

Сегодня Москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими "Шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и общин.

– отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что только в Киеве разрушены 5 обычных многоквартирных домов. По состоянию на 10:00 оккупанты убили 7 человек. Продолжается разбор завалов на месте попадания в многоэтажку в Шевченковском районе, количество жертв может возрасти.

Президент уточнил, что повреждения есть в 4 областях. Для атаки враг использовал 352 дрона и 16 ракет, в том числе баллистика из Северной Кореи.

Каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей следует думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора.

– подчеркнул политик.