Глава держави нагадав, що Москва багато репетувала після того, як США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. У Кремлі кричали про "порушення міжнародного права", передає 24 Канал.

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Навмисне били по звичайних будинках

Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими "Шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад,

– зазначив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що лише у Києві зруйновано 5 звичайних багатоквартирних будинків. Станом на 10:00 окупанти вбили 7 людей. Триває розбір завалів на місці влучання у багатоповерхівку у Шевченківському районі, тому кількість жертв може зрости.

Президент уточнив, що пошкодження є у 4 областях. Для атаки ворог використав 352 дрони та 16 ракет, зокрема балістика з Північної Кореї.

Кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору,

– наголосив політик.