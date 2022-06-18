Было много важных вопросов: у Зеленского рассказали подробности о визите на Николаевщину

Владимир Зеленский 18 июня посетил Николаевскую область. Там он встретился с представителями местных властей и провел совещание по текущей ситуации в области.

Ермак о визите на Николаевщину

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал немного подробнее об их визите в Николаевскую область. Он подчеркнул, что Николаев прикрыл собой Одессу и остановил российскую армию, а уже сейчас область становится плацдармом к освобождению Херсона.

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Вместе с Президентом я увидел здесь сильных людей, которые, несмотря на обстрелы россиян, сохранили веру в страну и любовь к своему родному городу. Вместе с местными властями они четко знают, что никому не отдадут свою землю,

– подчеркнул Ермак.

Какие вопросы были рассмотрены во время визита:

Президент Украины провел важное совещание по ситуации в регионе. Во время нее обсудили состояние экономики Николаевщины и то, как будет решаться вопрос инфраструктуры. К примеру, восстановление водоснабжения Николаева, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода российскими обстрелами.

Также были обсуждены проблемы, связанные со сбором урожая, обеспечением фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и топливом. Впрочем, как подчеркнул глава ОП, уже есть определенные наработанные решения, поэтому результата не придется ждать долго.

Еще во время визита наши должностные лица выслушали доклад представителей военного командования Николаевщины. Они говорили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря.

В рамках этого вопроса были обсуждены угрозы с суши, моря и со стороны непризнанного Приднестровья, а также рассмотрена ситуация на острове Змеиный. Особое внимание было уделено материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск "Приморья" и их оборонным нуждам.

Кроме того, Владимир Зеленский с делегацией осмотрели здание Николаевской областной госадминистрации. она потерпела разрушения в результате ракетного удара. Украинский президент поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела этого здания.

Также они посетили больницу скорой помощи Николаева, где осмотрели медицинскую лабораторию, кабинет компьютерной диагностики и операционный блок.

Зеленский наградил лучших защитников

Глава государства по прибытию на Николаевщину встретился с защитниками и защитницами области и вручил им награды . По словам Зеленского, его визит имел целью благодарность украинским защитникам за большую работу.

Каждый из награжденных военных и полицейских Владимир Зеленский поблагодарил лично, в ответ каждый раз звучало "Служу народа Украины". Он получил в подарок от воинов кепку, на которой был отпечатан девиз их бригады.

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