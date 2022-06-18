Єрмак про візит на Миколаївщину

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів трохи детальніше про їхній візит до Миколаївської області. Він підкреслив, що Миколаїв прикрив собою Одесу і зупинив російську армію, а вже зараз область стає плацдармом до звільнення Херсонщини.

Головне Ракетний удар по Кривому Рогу, Зеленський у Миколаєві: основне за 115 день війни

Разом з Президентом я побачив тут сильних людей, які попри обстріли росіян зберегли віру в країну і любов до свого рідного міста. Разом з місцевою владою вони чітко знають, що нікому не віддадуть свою землю,

– наголосив Єрмак.

Які питання розглянули під час візиту:

Президент України провів важливу нараду щодо ситуації у регіоні. Під час неї обговорили стан економіки Миколаївщини, й те, як вирішуватиметься питання інфраструктури. Наприклад, відновлення водопостачання Миколаєва, яке було ускладнене через пошкодження мереж водопроводу російськими обстрілами.

Також були обговорені проблеми, які пов'язані зі збором цьогорічного врожаю, забезпеченням фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та паливом. Втім, як підкреслив голова ОП вже є певні напрацьовані рішення, тому результату не доведеться чекати довго.

Ще під час візиту наші посадовці вислухали доповідь представників військового командування Миколаївщини. Вони говорили про ситуацію у зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря.

В межах цього питання було обговорено загрози з суходолу, з моря та з боку невизнаного Придністров'я, а також розглянуто ситуацію на острові Зміїний. Особливу увагу приділили матеріально-технічному забезпеченню окремого угрупування військ "Примор'я" та його оборонним потребам.

Крім того, Володимир Зеленський із делегацією оглянули будівлю Миколаївської обласної держадміністрації – вона зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару. Український президент доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих внаслідок обстрілу цієї будівлі.

Також вони відвідали лікарню швидкої допомоги Миколаєва, де оглянули медичну лабораторію, кабінет комп'ютерної діагностики та операційний блок.

Зеленський нагородив кращих захисників

Глава держави по прибуттю на Миколаївщину зустрівся з захисниками та захисницями області та вручив їм нагороди. За словами Зеленського, його візит мав на меті висловлення подяки українським оборонцям за велику роботу.

Кожному з нагороджених військових та поліцейських Володимир Зеленський подякував особисто, у відповідь щоразу лунало "Служу народу України". Натомість він отримав у подарунок від воїнів кепку, на якій був видрукуваний девіз їхньої бригади.

До теми – візит Володимира Зеленського до Миколаєва: дивіться відео