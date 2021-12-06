Было очень смешно все это слышать, – Резников об обеспокоенности России его назначением

Назначение Алексея Резникова министром обороны взбудоражило как "республики" сепаратистов, так и государство-агрессора. Сам чиновник говорит, что ему было смешно слушать эти обвинения со стороны кремлевской пропаганды.

Об этом Резников рассказал в интервью. Он говорит, бурную реакцию оккупантов вызвала его длительное участие в переговорах относительно войны на Донбассе.

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Меня называли "галицким нацистом" и "русофобом", – Резников

За два года участия в переговорах с государством-оккупантом и подконтрольными ей формированиями возникло стойкое окружение моих "фанатов", которые постоянно требовали моей отставки, называли "галицким нацистом" и "русофобом" и другими способами демонстрировали высокую оценку моей работы,

– пояснил Резников.

Министр подчеркнул, что российская делегация имела свои надежды относительно переговоров, они не оправдались из-за активной защиты Украиной своих интересов.

Россия руководствуется стереотипами

Резников заметил, что ему постоянно вменяли рождение во Львове – как признак какой-то "кровожадности".

Интересно, что главный переговорщик от Кремля – заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак – уроженец Кировоградщины. Можно сказать, наш земляк. И мы ему периодически об этом напоминаем. В общем, было очень смешно все это слышать,

– добавил министр.

Резников отметил, что его отец родился в Полтаве, а бабушка – в Луганске, такой "всеукраинский коктейль" позволяет ему лучше чувствовать войну.

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Коротко о назначении Резникова министром обороны:

Предшественником Резникова на посту министра обороны был Андрей Таран.

Верховная Рада проголосовала за назначение Резникова главой Минобороны 4 ноября.

До этого он был вице-премьером – министром по реинтеграции оккупированных территорий.

Уже на следующий день Резникова ввели в состав СНБО.

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