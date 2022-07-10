Было по меньшей мере 2 ракеты, – Кириленко прокомментировал удар россиян по Часовому Яру

российские войска выпустили по меньшей мере 2 ракеты по городу Часов Яр на Донетчине. Какой ракетой были нанесены удары рано говорить.

Об этом сообщил Павел Кириленко в эфире телемарафона, передает 24 канал. Сначала Кириленко заметил, что неизвестно, какой тип ракет был применен и впоследствии в Госспецсвязи сообщили, что враг применил против мирного населения реактивную систему залпового огня "Ураган".

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По жилому району 2 – 3 ракеты враг выпустил. Будем проводить соответствующие экспертизы относительно того, какие это были ракеты, чтобы не делать заблаговременных выводов,

– отметил Кириленко.

Ракетный обстрел произошел вечером 9 июля. Спасатели уже извлекли из-под завалов 8 тел погибших и 5 пострадавших.

Спасатели разобрали 70 тонн завалов

В результате удара в доме полностью уничтожены два подъезда.

К 8:00 спасателям удалось расчистить и разобрать 70 тонн завалов. Этим занимаются более полусотни человек и 9 единиц техники. Поднимают руины с помощью автокранов и погрузчиков.

Российские военные выпустили по городу 4 ракеты

В Госспецсвязи уточнили, что россияне выпустили по мирному населению 4 ракеты. Известно, что под завалами находятся как минимум 35 человек, есть один ребенок. С двумя гражданами установлен акустический контакт.

Отмечают, что точное количество пострадавших устанавливается.

Последствия обстрела "Ураганами" Часового Яра / Фото Нацполиция

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