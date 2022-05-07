Было три попытки: мэр Ирпеня рассказал о том, как россияне пытались его уничтожить

Российские власти с первого дня войны искали коллаборантов среди руководителей оккупированных украинских городов, которые согласились бы на сотрудничество. Такое предложение поступило и мэру Ирпеня Александру Маркушину. Но он отказался, из-за чего оккупанты начали на него охоту.

Александр Маркушин трижды мог погибнуть от атаки российских оккупантов. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью сайту 24 канала.

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"В первый день войны мне пришло предложение сотрудничать с россиянами. Обещали, что буду невредим, обещали деньги и сотрудничество. Но однозначно я отказался и выставил это публично. Я принципиальный человек и никакого сотрудничества с врагом быть не может. И после этого было задание уничтожить меня", – рассказал городской глава Ирпеня Александр Маркушин.

Расстрел автомобиля

Первая попытка убить Александра Маркушина была тогда, когда оккупанты обстреляли его автомобиль. Выжить удалось тогда благодаря тому, что сзади был еще один автомобиль сопровождения. Они вступили в бой с оккупантами, отразив атаку врага.



Городской глава Ирпеня Александр Маркушин / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Сожженный дом

Вторая попытка была тогда, когда захватчики сожгли родительский дом мэра Ирпеня. Он в этом доме оставался ночевать. Но в ночь атаки его там не было.

Должно быть, Бог хранит, потому что в тот день мы поехали к товарищу, у которого была баня на дровах. Надо было помыться через неделю. Мы помылись, и я говорю: "Давайте уже здесь и останемся, а завтра утром придем домой и переоденемся",

– рассказал Маркушин.

Когда на следующее утро они приехали в родительский дом, он уже догорал. От него остались только обгоревшие стены. Хотя остальные дома вокруг были невредимы.

По словам Александра Маркушина, эксперты и военные рассказали ему, что в дом попала тепловая ракета. Потому что оккупанты вели прицельный огонь по зданию.

Обстрел "Градами"

Третья попытка убить Александра Маркушина состоялась, когда они на автомобиле пытались выехать из города.

"Нас отслеживали через мобильные телефоны, рации, позывные. Когда мы ехали через один сектор, его накрыло "Градами". Когда позади обстреливаются такими системами залпового огня, а мы едем, то надо поскорее выезжать. А я чего-то водителю говорю: "Останавливайся! Мы сейчас в окоп выбежим". Он останавливается, а я говорю: "Нет, поехали дальше", – рассказал мэр города.

Именно эта временная остановка и спасла им жизнь. Ведь когда они двинулись, то перед ним, в сотне метров, влетело шесть снарядов от "Градов". В результате этой атаки машина была повреждена, но все пассажиры остались живы.

Хотя один осколок попал в мэра Ирпеня. Он влетел ему в спину. Но не ранил Меркушина из-за того, что он находился в бронежилете.