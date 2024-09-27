Наступление россиян на Угледар имеет один положительный момент для нас

Накаты россиян на Угледар сейчас происходят как карусели, нон-стоп – 24/7. Вражеское командование ставит четкие приказы захватить город как можно быстрее и любой ценой. Но вот вопрос – куда спешить?

Зачем Путину Угледар?

Сейчас поля вокруг Угледара усыпаны не только телами российских оккупантов, но и техникой. Такого количества техники оккупационное войско не применяло и не теряло в районе Угледара уже более года. И вот здесь есть интересный момент.

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Угледар – это, конечно, первый шаг оккупантов к восстановлению железнодорожного сообщения через Волноваху. Но, продвигаясь размеренно и без суицидальных накатов, так или иначе они бы имели возможность выйти в город позже и развернуть бои в конце 2024 – начале 2025 годов.

Но нет, российское командование максимально катализировало наступление, особенно со второй половины сентября. И надо же, что происходит на другом конце театра боевых действий – в Курской области.

В Курской области эпическое контрнаступление россиян наглухо заглохло. Причем дела настолько плохи, что Владимир Путин, следящий за ситуацией, назначил непосредственно Александра Бортникова, после того, как Алексей Дюмин не справился с возложенными на него обязанностями.

Если кто-то помнит, то еще в день назначения Дюмина я писал, что это замечательное решение, ведь "фес", который контролирует военную операцию, – это однозначный провал. Поэтому это замечательно! Так и произошло. Контрнаступление в Курской области сдулось даже не надувшись.

Но Путину ко дню рождения необходима "большая победа", которой должно было стать "освобождение от нацистов" Курской области, то этого уже точно не произойдет. Поэтому из российского войска выдавливают хоть что-то и этим "хоть что-то" является оккупация Угледара. Ради нее готовы положить жизни тысяч оккупантов и сотни единиц техники.

Наступление на Угледар имеет не просто тактическое, но и оперативно-тактическое значение, это правда. Но то, как оно проводится, – это исключительно политическое решение. Плюсом в нем для нас является то, что россияне во время этого наступления теряют в разы больше человеческого ресурса и техники, чем если бы наступление происходило стабильно и выверено.