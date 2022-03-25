Речь идет в частности о дестабилизации стран Западных Балкан. Кроме того, Рютте отметил, что процесс присоединения к Евросоюзу – очень чувствительный вопрос, который требует последовательности.

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О чем говорил премьер-министр Нидерландов

После завершения саммита лидеров ЕС в ночь на пятницу, Марк Рютте поделился неутешительными мыслями относительно ускоренного присоединения Украины к Европейскому Союзу.

Вступление в ЕС – это процесс. Ускоренной процедуры вступления не существует. Если бы мы это сделали, мы превратили бы процесс присоединения в политический процесс, а этого не должно происходить,

– сказал он.

Рютте обеспокоен, что предоставление Украине привилегированной роли для вступления в ЕС вызовет серьезное разочарование среди других стран, которые уже в течение длительного времени находятся в этом процессе.

Риск такого ускорения заключается в том, что стабильность на Западных Балканах может быть под угрозой, потому что есть страны, которые также хотят (присоединения): Северная Македония, Албания. Это очень чувствительный вопрос,

– сказал он.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба отметил, что решение предоставить Украине членство в ЕС может стать решающей победой для Европы и всех ее наций. Он также обратился к скептикам членства Украины, которые считают, что это имеет какое-то отношение к России. Министр подчеркнул, что президент страны-агрессора Владимир Путин зациклен на украинских стремлениях вступить в НАТО, а не на вступлении в ЕС.

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