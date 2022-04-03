Быть спокойными в Киеве все еще нельзя, – Вениславский

ВСУ освободили Киевскую область от оккупационных войск России. Однако захватчики, вероятно, не отказались от намерения захватить столицу Украины.

То, что мы полностью освободили Киевскую и Житомирскую области от российских войск – не означает, что они не попытаются снова атаковать Киев. Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности Федор Вениславский.

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На территории Беларуси сосредоточены определенные группировки, батальонно-тактические группы России. Так же фиксируют передвижение собственно белорусских батальонно-тактических групп.

Линия обороны Киева – мощная

Федор Вениславский оценил вероятность наступления именно военных из Беларуси как низкую. Но то, что они совершают маневры вдоль линии границы – заставляет украинцев держать определенные силы, которые могут дать адекватный ответ.

Депутат подчеркнул, что командующий Сухопутных войск Александр Сырский, командование обороной Киева, умело построил линию обороны. Благодаря его личному мастерству и профессионализму нам удалось освободить Киевскую область.

"Исключать вероятность наступления на Киев снова по тем же направлениям нельзя. Быть спокойными в Киеве, к сожалению, пока не можем", – заявил Федор Вениславский.

Вениславский не исключил, что оккупанты снова попытаются атаковать Киев: смотрите видео