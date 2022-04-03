Те, що ми повністю звільнили Київщину та Житомирщину від російських військ – не означає, що вони не спробують знову атакувати Київ. Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат та член комітету Верховної Ради з питань безпеки Федір Веніславський.

Зверніть увагу На розмінування звільнених населених пунктів Київщини піде щонайменше 10 днів

На території Білорусі зосереджені певні угруповання, батальйонно-тактичні групи Росії. Так само фіксують пересування власне білоруських батальйонно-тактичних груп.

Лінія оборони Києва – потужна

Федір Веніславський оцінив ймовірність наступу саме військових з Білорусі як низьку. Але те, що вони здійснюють маневри вздовж лінії кордону – змушує українців тримати певні сили, які можуть дати адекватну відповідь.

Депутат наголосив, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, командування обороною Києва, вміло побудував лінію оборони. Завдяки його особистій майстерності та професійності нам вдалося звільнити Київщину.

"Виключати ймовірність наступу на Київ знову по тих самих напрямках не можна. Бути спокійними в Києві, на жаль, поки не можемо", – заявив Федір Веніславський.

Веніславський не виключив, що окупанти знову спробують атакувати Київ: дивіться відео