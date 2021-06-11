Об этом заявила экс-директор по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами "Нафтогаза" Алена Осмоловская.

Важно В "Нафтогазе" прокомментировали обыски по делу на миллиарды гривен

Бывшая глава пресс-службы "Нафтогаза" пояснила, что дело касается ситуации, которая случилась в 2015 году. Тогда российский "Газпром" пытался заставить Украину заплатить за газ, поставленный на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Напомню, единственным способом оформить газ, импортированный в 2015 году, по всем тогдашним правилам было согласиться подписать с "Газпромом" акт. То есть, признать, что поставленные на оккупированные территории объемы газа должен оплачивать "Нафтогаз",

– подчеркнула Осмоловская.

Также она добавила, что на тот момент действовало правило, согласно которому "Нафтогаз" платил НДС на момент продажи газа, а не его импорта. Таким образом, государство НДС с этих объемов газа уже якобы получило. По ее словам, даже если государству удастся взыскать указанные 2,7 миллиарда гривен с "Нафтогаза", их придется возвращать.

"Почему опять за ту же самую рыбу деньги? Ну, 2,7 миллиарда гривен это, конечно, не 57 миллиардов гривен. Но копеечка к копеечке", – возмутилась Осмоловская.

Что говорят в ГФС

Версия следствия несколько отличается от слов Осмоловской. В ГФС отметили, что процедура таможенного оформления газа, который "Нафтогаз" приобрел у "Газпрома", остается не завершенной с 2015 года и по сей день.

Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины. Но "Нафтогаз" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующие акты, мотивируя это тем, что газ фактически не производится, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС,

– заявили в ГФС.

В то же время в ГФС отметили, что следствие имеет достаточно доказательств, свидетельствующих о фактах уклонения от уплаты налогов. Следствие продолжается.

Добавим, что 11 июня сотрудники Государственной фискальной службы Украины пришли в ряд помещений "Нафтогаза" с обысками. Силовики заблокировали помещения и не выпускали работников офисов компании. Чтобы покинуть помещение, их заставляли записываться в журнал.