Про це заявила ексдиректорка зі зв'язків з державними регуляторними органами та зацікавленими сторонами "Нафтогазу" Альона Осмоловська.

Важливо У "Нафтогазі" прокоментували обшуки в справі на мільярди гривень

Колишня голова пресслужби "Нафтогазу" пояснила, що справа стосується ситуації, яка трапилася у 2015 році. Тоді російський "Газпром" намагався змусити Україну заплатити за газ, поставлений на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Нагадаю, єдиним способом оформити газ, імпортований у 2015 році, за всіма тодішніми правилами було погодитися підписати з "Газпромом" акт. Тобто, визнати, що поставлені на окуповані території обсяги газу повинен оплачувати "Нафтогаз",

– підкреслила Осмоловська.

Також вона додала, що на той момент діяло правило, згідно з яким "Нафтогаз" платив ПДВ в момент продажу газу, а не його імпорту. Таким чином, держава ПДВ з цих обсягів газу вже нібито отримала. За її словами, навіть якщо державі вдасться стягнути зазначені 2,7 мільярда гривень з "Нафтогазу", їх доведеться повертати.

"Чому знов за ту саму рибу гроші? Ну, 2,7 мільярда гривень це, звичайно, не 57 мільярдів гривень. Але копієчки до копієчки", – обурилася Осмоловська.

Що кажуть у ДФС

Версія слідства дещо відрізняється від слів Осмоловської. У ДФС наголосили, що процедура митного оформлення газу, який "Нафтогаз" придбав у "Газпрому", залишається не завершеною від 2015 року і донині.

Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що перебуває у газотранспортній системі України. Але "Нафтогаз" не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС,

– заявили у ДФС.

Водночас у ДФС наголосили, що слідство має достатньо доказів, які свідчать про факти ухилення від сплати податків. Наразі слідство триває.

Додамо, що 11 червня співробітники Державної фіскальної служби України завітали до низки приміщень "Нафтогазу" з обшуками. Силовики заблокували приміщення та не випускали працівників офісів компанії. Для того, щоб покинути приміщення, їх змушували записуватися в журнал.