В Северодонецке на Луганщине Служба безопасности Украины одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума". На этом мероприятии рассматривали вопрос создания так называемой "ЛНР".

Что известно о задержанном

О задержании коллаборанта сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины. По данным следствия, злоумышленник является бывшим украинским чиновником Он много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.

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Однако весной 2014 года экспосадовец присоединился к пророссийским боевикам. С тех пор он стал активным участником антиукраинских митингов в Луганске. А впоследствии предатель получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области".

По данным СБУ, также он принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного "референдума". Благодаря этому мероприятию в 2014 году боевики намеревались создать псевдообразование "ЛНР".

В спецслужбе подчеркивают, что злоумышленнику не удалось долго удержаться на руководящих позициях в самозваных "органах власти" так называемой "ЛНВ". И вскоре его оттеснили новые "фавориты" пророссийских наемников.

Что с ним произошло после

По оперативной информации, в течение нескольких лет бывший чиновник пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Но через некоторое время осознал отсутствие каких-либо перспектив в так называемой "ЛНВ". Поэтому решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на подконтрольной Киеву территории.

Во время тщательно спланированной операции сотрудники СБУ установили место нахождения злоумышленника в Северодонецке и задержали его. Мероприятия по разоблачению правонарушителя осуществлено под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

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Что грозит коллаборанту боевиков

Мужчине сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти. В то же время в этой статье говорится о повторное правонарушение или совершенное по предварительному сговору группой лиц. Также преступление может быть сопряжены с разжиганием национальной или религиозной вражды.

Если вину злоумышленника докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.