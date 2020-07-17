У Сєверодонецьку на Луганщині Служба безпеки України одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму". На цьому заході розглядали питання створення так званої "ЛНР".

Що відомо про затриманого

Про затримання колаборанта повідомив пресцентр Служби безпеки України. За даними слідства, зловмисник є колишнім українським чиновником Він багато років працював на керівних посадах у органах внутрішніх справ та очолював управління транспорту Луганської міськради.

​Зверніть увагу Переселенці організували мережу із відмивання грошей через криптовалюту

Проте навесні 2014 року експосадовець приєднався до проросійських бойовиків. Відтоді він став активним учасником антиукраїнських мітингів в Луганську. А згодом зрадник отримав посаду так званого "голови координаційної народної ради Луганської області".

За даними СБУ, також він брав активну участь в організації та проведенні у регіоні антиконституційного "референдуму". Завдяки цьому заходу в 2014 році бойовики мали намір створити псевдоутворення "ЛНР".

У спецслужбі підкреслюють, що зловмиснику не вдалося довго утриматись на керівних позиціях у самозваних "органах влади" так званої "ЛНР". І невдовзі його відтіснили нові "фаворити" проросійських найманців.

Що з ним сталося опісля

За оперативною інформацією, протягом кількох років колишній чиновник намагався займатись бізнесом на тимчасово окупованій території. Але за деякий час усвідомив відсутність будь-яких перспектив у так званій "ЛНР". Тож, вирішив отримати закордонний паспорт, придбати нерухомість і легалізуватись на підконтрольній Києву території.

Під час ретельно спланованої операції співробітники СБУ встановили місце перебування зловмисника у Сєвєродонецьку та затримали його. Заходи щодо викриття правопорушника здійснено під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Ще одне гучне затримання колаборантів Сепаратистів викрили в Запоріжжі: вони хотіли зробити переворот і створити "народну республіку"

Що загрожує колаборанту бойовиків

Чоловіку повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинене представником влади. Водночас у цій статті мовиться про повторне правопорушення або вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також злочин може бути поєднаними з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі.

Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.