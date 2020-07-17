Колишнього посадовця затримали на Луганщині: він брав активну участь в організації "референдуму"
У Сєверодонецьку на Луганщині Служба безпеки України одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму". На цьому заході розглядали питання створення так званої "ЛНР".
Що відомо про затриманого
Про затримання колаборанта повідомив пресцентр Служби безпеки України. За даними слідства, зловмисник є колишнім українським чиновником Він багато років працював на керівних посадах у органах внутрішніх справ та очолював управління транспорту Луганської міськради.
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Проте навесні 2014 року експосадовець приєднався до проросійських бойовиків. Відтоді він став активним учасником антиукраїнських мітингів в Луганську. А згодом зрадник отримав посаду так званого "голови координаційної народної ради Луганської області".
За даними СБУ, також він брав активну участь в організації та проведенні у регіоні антиконституційного "референдуму". Завдяки цьому заходу в 2014 році бойовики мали намір створити псевдоутворення "ЛНР".
У спецслужбі підкреслюють, що зловмиснику не вдалося довго утриматись на керівних позиціях у самозваних "органах влади" так званої "ЛНР". І невдовзі його відтіснили нові "фаворити" проросійських найманців.
Що з ним сталося опісля
За оперативною інформацією, протягом кількох років колишній чиновник намагався займатись бізнесом на тимчасово окупованій території. Але за деякий час усвідомив відсутність будь-яких перспектив у так званій "ЛНР". Тож, вирішив отримати закордонний паспорт, придбати нерухомість і легалізуватись на підконтрольній Києву території.
Під час ретельно спланованої операції співробітники СБУ встановили місце перебування зловмисника у Сєвєродонецьку та затримали його. Заходи щодо викриття правопорушника здійснено під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.
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Що загрожує колаборанту бойовиків
Чоловіку повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинене представником влади. Водночас у цій статті мовиться про повторне правопорушення або вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також злочин може бути поєднаними з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі.
Якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.