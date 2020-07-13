Переселенці організували мережу із відмивання грошей через криптовалюту
СБУ викрила міжнародну групу, яка дозволяла відмивати гроші сумнівного походження через криптовалютні інструменти. Діяла група протягом трьох років і сприяла переведенню криптовалюти у готівку і безготівку. Правоохоронці, окрім іншого, перевіряють причетність цієї злочинної групи до фінансування проросійських бойовиків.
Завдяки такій незаконній мережі люди відмивали гроші без сплачування податків та ідентифікації. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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Як діяла мережа
За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму.
Криптовалюту завдяки "умільцям" можна було перевести у готівку / Фото СБУ
Операції проводились без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів.
Видавали валюту в Україні через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих "перестановок" готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.
У схему були задіяні і тіньові організатори обміну з-за кордону
Правоохоронці провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:
- велику суму готівки у різних валютах,
- банківські картки,
- комп’ютерну техніку,
- спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.
Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку.
Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів у системі розрахунків "WebMоney", доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО.
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У межах кримінального провадження за частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 209 та частиною 1 статті 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Правоохоронці, окрім іншого, перевіряють причетність цієї злочинної групи до фінансування проросійських бойовиків.