СБУ разоблачила международную группу, которая позволяла отмывать деньги сомнительного происхождения через криптовалютные инструменты. Действовала группа в течение трех лет и способствовала переводу криптовалюты в наличку и безнал. Правоохранители, кроме прочего, проверяют причастность этой преступной группы к финансированию пророссийских боевиков.

Благодаря такой незаконной сети люди отмывали деньги без уплаты налогов и идентификации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Как действовала сеть

По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму.



Криптовалюту благодаря "умельцам" можно было обналичить / Фото СБУ

Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.

Выдавали валюту в Украине через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалют происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.



В схему были задействованы и теневые организаторы обмена из-за границы

Правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по местам жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли:

крупную сумму наличных в разных валютах,

банковские карты,

компьютерную технику,

специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.

Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "WebMоney", доступ к доменам которой запрещен решением СНБО.

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В рамках уголовного производства по части 1 статьи 190, частью 1 статьи 209 и частью 1 статьи 220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Правоохранители, кроме прочего, проверяют причастность этой преступной группы к финансированию пророссийских боевиков.