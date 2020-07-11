Украли на миллион: на Прикарпатье выкачивали нефть из государственной скважины
В Ивано-Франковской области организовали незаконную добычу нефти. "Черное золото" выкачивали из государственной скважины.
Нефть продавали заводам на востоке Украины
Предприятие с иностранными инвестициями без разрешений наладило добычу нефти из государственной скважины в Долинском районе Ивано-Франковской области. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба управления СБУ в Ивано-Франковской области.
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В целом злоумышленники добыли "черного золота" на более 1 миллион гривен. Нефть продали заводам на востоке Украины.
Следователи считают, что преступникам помогли местные чиновники из учреждения, на балансе которого и находилась скважина.
Что изъяли у злоумышленников во время обысков:
- 40 тонн нефти;
- документы;
- печати;
- технику;
- 130000 гривен.
Полиция начала уголовное производство за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также за незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров.