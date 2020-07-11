Накрали на мільйон: на Прикарпатті викачували нафту з державної свердловини
В Івано-Франківській області організували незаконний видобуток нафти. "Чорне золото" викачували з державної свердловини.
Нафту продавали заводам на сході України
Підприємство з іноземними інвестиціями без дозволів налагодило видобуток нафти з державної свердловини в Долинському районі Івано-Франківщини. Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба управління СБУ в Івано-Франківській області.
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Загалом зловмисники видобули "чорного золота" на понад 1 мільйон гривень. Нафту продали заводам на сході України.
Слідчі вважають, що злочинцям посприяли місцеві посадовці з установи, на балансі якої і перебувала свердловина.
Що вилучили у зловмисників під час обшуків:
- 40 тонн нафти;
- документи;
- печатки;
- техніку;
- 130 тисяч гривень.
Поліція розпочала кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також за незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів.