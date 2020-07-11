В Івано-Франківській області організували незаконний видобуток нафти. "Чорне золото" викачували з державної свердловини.

Нафту продавали заводам на сході України

Підприємство з іноземними інвестиціями без дозволів налагодило видобуток нафти з державної свердловини в Долинському районі Івано-Франківщини. Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба управління СБУ в Івано-Франківській області.

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Загалом зловмисники видобули "чорного золота" на понад 1 мільйон гривень. Нафту продали заводам на сході України.

Слідчі вважають, що злочинцям посприяли місцеві посадовці з установи, на балансі якої і перебувала свердловина.

Що вилучили у зловмисників під час обшуків:

40 тонн нафти;

документи;

печатки;

техніку;

130 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Загальну шкоду, яку зловмисники завдали навколишньому середовищу, оцінюватимуть експерти.

Поліція розпочала кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також за незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів.