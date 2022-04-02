Бывшего представителя ОПЗЖ в Одессе отпустили после допроса в СБУ
Источник:фейсбук Романа Сеника
Депутата Одесского городского совета, бывшего представителя фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Романа Сеника отпустила СБУ после допроса.
Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в фейсбуке. Напомним, что вчера, 1 апреля, представители Службы безопасности Украины задержали Романа Сеника – бывшего представителя фракции ОПЗЖ.
Читайте также Фракция ОПЗЖ в Одесском горсовете прекратила существование
По его словам, правоохранители проводили допрос в течение нескольких часов. В результате Роману Сенику не предъявили никаких обвинений, с него не брали никаких личных обязательств.
В своем видеообращении депутат осветил свою позицию по военному вторжению России на территорию Украины.
Эта война бесчеловечная, бессодержательная и подлая. Российская Федерация совершила захватническое вторжение в наши города не месяц, а еще 8 лет назад. Это война против суверенного, независимого государства Украины и его украинского героического народа, – отметил Сеник.
Напомним, что 28 марта перестала существовать партия ОПЗЖ в Одесском городском совете. Все депутаты покинули ряды партии.
Вас це може зацікавити – Віолончелісти зіграли на тлі зруйнованих будинків: дивіться відео