Бывшего представителя ОПЗЖ в Одессе отпустили после допроса в СБУ

Депутата Одесского городского совета, бывшего представителя фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Романа Сеника отпустила СБУ после допроса.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в фейсбуке. Напомним, что вчера, 1 апреля, представители Службы безопасности Украины задержали Романа Сеника – бывшего представителя фракции ОПЗЖ.

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По его словам, правоохранители проводили допрос в течение нескольких часов. В результате Роману Сенику не предъявили никаких обвинений, с него не брали никаких личных обязательств.

В своем видеообращении депутат осветил свою позицию по военному вторжению России на территорию Украины.

Эта война бесчеловечная, бессодержательная и подлая. Российская Федерация совершила захватническое вторжение в наши города не месяц, а еще 8 лет назад. Это война против суверенного, независимого государства Украины и его украинского героического народа, – отметил Сеник.

Напомним, что 28 марта перестала существовать партия ОПЗЖ в Одесском городском совете. Все депутаты покинули ряды партии.

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