Речь идет о Максе Назарове, настоящее имя которого Назар Диордица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что решил суд в отношении Назарова