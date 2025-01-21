Речь идет о Максе Назарове, настоящее имя которого Назар Диордица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Соломенский районный суд Киева отправил под стражу бывшего ведущего подсанкционных каналов предателей Виктора Медведчука и Евгения Мураева.
Речь идет о Максе Назарове, настоящее имя которого Назар Диордица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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