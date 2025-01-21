Йдеться про Макса Назарова, справжнє ім'я якого Назар Діордіца. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Соломʼянський районний суд Києва відправив під варту колишнього ведучого підсанкційних каналів зрадників Віктора Медведчука та Євгена Мураєва.
Йдеться про Макса Назарова, справжнє ім'я якого Назар Діордіца. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Нестор Шуфрич працюватиме депутатом, але "віддалено": нове рішення суду