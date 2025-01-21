Йдеться про Макса Назарова, справжнє ім'я якого Назар Діордіца. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що вирішив суд щодо Назарова