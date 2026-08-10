Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Что известно о новой мере пресечения для Ермака?

После ходатайства защиты, судья Высшего антикоррупционного суда частично изменил меру пресечения.

Защита обратилась в суд с просьбой пересмотреть установленные ранее ограничения. Предпосылкой для этого, по данным ВАКС, стало одновременное поступление в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины ряда схожих по содержанию писем от командиров воинских частей в интересах Ермака.

Защита аргументировала необходимость изменения ограничений участием Ермака в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим. В результате суд расширил территорию, по которой подозреваемый может передвигаться без предварительного разрешения. Ранее он не имел права покидать Киев и Киевскую область без разрешения детектива, прокурора или суда.

Теперь это ограничение распространяется на границы Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. При этом ему разрешен транзитный проезд через другие области.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства защиты. По его мнению, предыдущие ограничения не препятствовали реализации проекта, в котором Ермак принимает участие как руководитель, а не адвокат, непосредственно оказывающий правовую помощь военнослужащим.

Отдельно защита просил упразднить обязанность носить электронное средство контроля. Однако в этой части суд отказал.

Напомним, экс-главу ОП подозревают в легализации около 460 миллионов гривен во время строительства элитной недвижимости в Козине в рамках проекта "Династия". По этому делу также фигурируют Тимур Миндич и Алексей Чернышев, однако Ермак отрицает обвинения и утверждает, что не имеет отношения к "Династии".

Ранее экс-глава Офиса президента находился под стражей с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен. В мае залог был внесен, после чего его освободили из-под стражи, однако суд оставил ряд процессуальных обязанностей.