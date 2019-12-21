Бывшему регионалу Колесникову назначили залог в размере 750 тысяч гривен
Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 750 тысяч гривен бывшему народному депутату и экс-министру промышленной политики Дмитрию Колесникову. Его подозревают в незаконном получении компенсации за съем жилья в Киеве.
Он получил 738 тысяч гривен компенсации за проживание в гостинице, хотя имел жилье в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
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Также на Дмитрия Колесникова возложили обязанности сообщать детективам об изменении места своего жительства и работы, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать заграничный паспорт на хранение детектива.
Если он нарушит одно из этих обязательств, суд может применить более жесткую меру пресечения.
Не первое дело против Колесникова
В октябре прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении него. Правда, в другом деле. Так, ему вменяют причастность к отчуждению производственного и лабораторно-бытового корпуса Института трубной промышленности имени Я. Ю. Осады в Днепре площадью почти 7 тысяч квадратных метров, а также к списанию оборудования, которое там располагалось. Произошло это в период, когда Колесников возглавлял Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Инкриминируемые Колесникову действия сделали возможным беспрепятственное незаконное отчуждение цехов, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 16 миллионов 701 тысячу гривен.
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Что известно о Дмитрии Колесникове
- С 2006 по 2007 год был первым заместителем министра промышленной политики.
- Затем был избран народным депутатом 6 созыва.
- В 2010 году был министром промышленной политики в правительстве Николая Азарова.
- После чего был назначен председателем Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, а с декабря 2012 года – председателем Днепропетровской ОГА (занимал эту должность до весны 2014 года).
- Был народным депутатом 8-го созыва от "Оппозиционного блока".
- Является фигурантом антикоррупционных расследований по властным и налоговым злоупотреблениям.