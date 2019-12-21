Бывшему регионалу Колесникову назначили залог в размере 750 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 750 тысяч гривен бывшему народному депутату и экс-министру промышленной политики Дмитрию Колесникову. Его подозревают в незаконном получении компенсации за съем жилья в Киеве.

Он получил 738 тысяч гривен компенсации за проживание в гостинице, хотя имел жилье в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

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Также на Дмитрия Колесникова возложили обязанности сообщать детективам об изменении места своего жительства и работы, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать заграничный паспорт на хранение детектива.

Если он нарушит одно из этих обязательств, суд может применить более жесткую меру пресечения.

Не первое дело против Колесникова

В октябре прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении него. Правда, в другом деле. Так, ему вменяют причастность к отчуждению производственного и лабораторно-бытового корпуса Института трубной промышленности имени Я. Ю. Осады в Днепре площадью почти 7 тысяч квадратных метров, а также к списанию оборудования, которое там располагалось. Произошло это в период, когда Колесников возглавлял Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Инкриминируемые Колесникову действия сделали возможным беспрепятственное незаконное отчуждение цехов, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 16 миллионов 701 тысячу гривен.

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