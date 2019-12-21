Ексрегіоналу Колєснікову призначили заставу у розмірі 750 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд призначив заставу у розмірі 750 тисяч гривень колишньому народному депутату і ексміністру промислової політики Дмитру Колєснікову. Його підозрюють у незаконному отриманні компенсації за винаймання житла у Києві.

Він отримав 738 тисяч гривень компенсації за проживання в готелі, хоча мав житло у столиці. Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

До теми: НАБУ повідомило про підозру колишньому нардепу-"регіоналу" Колєснікову, – ЗМІ

Також на Дмитра Колєснікова поклали обов'язки повідомляти детективам про зміну місця свого проживання і роботи, утримуватися від спілкування зі свідками і здати закордонний паспорт на зберігання детективу.

Якщо він порушить одну з цих обов'язків, суд може застосувати більш жорсткий запобіжний захід.

Не перша справа проти Колєснікова

У жовтні прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо нього. Щоправда, в іншій справі. Так, йому закидають причетність до відчуження виробничого і лабораторно-побутового корпусу Інституту трубної промисловості імені у Дніпрі площею майже 7 тисяч квадратних метрів, а також до списання обладнання, яке там розташовувалось. Сталося це у період, коли Колєсніков очолював Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном. Інкриміновані Колєснікову дії уможливили безперешкодне незаконне відчуження цехів, ринкова вартість яких на той момент становила 16 мільйонів 701 тисячу гривень.

Цікаво: Вілкул та Колєсніков під підозрою: що про це відомо

Що відомо про Дмитра Колєснікова