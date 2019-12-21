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      Ексрегіоналу Колєснікову призначили заставу у розмірі 750 тисяч гривень

      316 Читать новость на русском
      Дмитро Колєсніков / liga.net

      Вищий антикорупційний суд призначив заставу у розмірі 750 тисяч гривень колишньому народному депутату і ексміністру промислової політики Дмитру Колєснікову. Його підозрюють у незаконному отриманні компенсації за винаймання житла у Києві.

      Він отримав 738 тисяч гривень компенсації за проживання в готелі, хоча мав житло у столиці. Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

      До теми: НАБУ повідомило про підозру колишньому нардепу-"регіоналу" Колєснікову, – ЗМІ

      Також на Дмитра Колєснікова поклали обов'язки повідомляти детективам про зміну місця свого проживання і роботи, утримуватися від спілкування зі свідками і здати закордонний паспорт на зберігання детективу.

      Якщо він порушить одну з цих обов'язків, суд може застосувати більш жорсткий запобіжний захід.

      Не перша справа проти Колєснікова

      У жовтні прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо нього. Щоправда, в іншій справі. Так, йому закидають причетність до відчуження виробничого і лабораторно-побутового корпусу Інституту трубної промисловості імені у Дніпрі площею майже 7 тисяч квадратних метрів, а також до списання обладнання, яке там розташовувалось. Сталося це у період, коли Колєсніков очолював Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном. Інкриміновані Колєснікову дії уможливили безперешкодне незаконне відчуження цехів, ринкова вартість яких на той момент становила 16 мільйонів 701 тисячу гривень.

      Цікаво: Вілкул та Колєсніков під підозрою: що про це відомо

      Що відомо про Дмитра Колєснікова

      • З 2006 до 2007 року був першим заступником міністра промислової політики.
      • Потім був обраний народним депутатом 6 скликання.
      • У 2010 році був міністром промислової політики в уряді Миколи Азарова.
      • Після чого був призначений головою Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном, а з грудня 2012 року – головою Дніпропетровської ОДА (обіймав цю посаду до весни 2014 року).
      • Був народним депутатом 8-го скликання від "Опозиційного блоку".
      • Є фігурантом антикорупційних розслідувань щодо владних та податкових зловживань.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Колєсніков Партія регіонів НАБУ Антикорупційний суд
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